به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: اسامی پذیرفته‌شدگان نهائی در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قرار داده شده است و پذیرفته شدگان باید برای اطلاع از تاریخ و مدارک لازم برای ثبت‌نام (علاوه بر مدارک مندرج در این اطلاعیه) با توجه به موارد ذیل سه شنبه ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه ملی مهارت tvu.ac.ir یا مؤسسۀ آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.

لازم به ذکر است، کارنامۀ علمی حاوی رتبۀ متقاضیان در هر یک از کدرشته محل‌های انتخابی با توجه به نمرۀ کل و رتبۀ آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیۀ مربوط و در هر یک از کدرشته محل‌های انتخابی (منحصراً تا اولویت کدرشته محل قبولی) همزمان با اعلام نتیجه در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قرار داده می‌شود.

مدارک لازم برای ثبت نام از پذیرفته‌شدگان:

۱- به منظور ارائۀ کارنامه و سوابق فارغ التحصیلی پذیرفته‌شدگان با مراجعه به سامانۀ تأییدیۀ مدارک تحصیلی emt.medu.ir و مشخص نمودن نظام آموزشی، با انتخاب گزینۀ ثبت نام مدرک تحصیلی، ابتدا دوره و نظام آموزشی را تعیین نموده، سپس نسبت به ثبت درخواست ارسال هر دو مدرک الف: تأئیدیۀ مدرک تحصیلی و ب: سوابق فارغ‌التحصیلی به محل قبولی خود اقدام نمایند. پس از کامل شدن فرایند درخواست، کد پیگیری برای هر مدرک به صورت جداگانه در اختیار آنان قرار خواهد گرفت که با ارائۀ این کد‌ها به محل قبولی، مدارک درخواست شده از سامانۀ مذکور توسط دانشگاه / مؤسسۀ آموزش عالی محل قبولی قابل دریافت است. دارندگان دیپلم شاخۀ نظری (نظام ترمی - واحدی یا سالی - واحدی) در زمان ثبت درخواست مدارک فوق علاوه بر مدرک دیپلم، باید مراحل فوق را برای درخواست مدرک پیش‌دانشگاهی نیز طی نمایند.

۱-۱- فارغ التحصیلان شهریور سال ۱۳۹۵ و بعد از آن نیازی به مراجعۀ حضوری به مدارس و مناطق آموزش و پرورش محل تحصیل ندارند.

۱-۲- فارغ التحصیلان خرداد سال ۱۳۹۵ و قبل از آن با کد پیگیری صادر شده از سامانۀ فوق به همراه مدارک تحصیلی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برای ثبت نام در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی محل قبولی اعلام می‌شود، به ادارات آموزش و پرورش محل فارغ التحصیلی خود مراجعه تا کارشناس مسئول سنجش ادارات مذکور پس از بررسی و تأیید، مدارک تحصیلی را اسکن و در سامانۀ بارگذاری نماید.

۲- اصل مدرک دیپلم یا گواهی موقت پایان تحصیلات دورۀ دوم متوسطه نظام جدید در یکی از شاخه‌های کار و دانش یا فنی و حرفه‌ای از محل تحصیل مبنی بر گذراندن تمامی واحد‌های درسی، کارورزی و کارآموزی در دورۀ سه ساله تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ که به تأیید رئیس دبیرستان/ هنرستان محل تحصیل رسیده باشد.

۳- پذیرفته‌شدگان دارای دیپلم شاخۀ نظری نظام ترمی - واحدی یا سالی - واحدی در زمان ثبت‌نام علاوه بر مدرک دیپلم، باید گواهی مدرک پیش‌دانشگاهی با تاریخ فارغ‌التحصیلی حداکثر تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ را نیز ارائه نمایند.

۴- به دانش آموزان و هنرجویان سال آخر کار و دانش یا فنی و حرفه‌ای به شرط اخذ دیپلم تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۱/۳۰ اجازۀ انتخاب کدرشته محل‌های تحصیلی نیم سال دوم داده شده است، بنابر این ثبت¬نام و ادامۀ تحصیل این دسته از پذیرفته شدگان به شرط اخذ مدرک تحصیلی دیپلم تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۱/۳۰ بلامانع است.

۵- مدرک دیپلم متوسطه یا گواهی موقت پایان تحصیلات متوسطۀ نظام قدیم آموزش متوسطۀ متناسب با نوع رشتۀ قبولی.

۶- مدرک دیپلم شاخۀ نظری نظام آموزش متوسطۀ جدید (نظام ۳-۳-۶) یا نظام ترمی - واحدی یا سالی - واحدی یا گواهی موقت پایان تحصیلات متناسب با نوع رشتۀ قبولی (متقاضیان دیپلم شاخۀ نظری نظام ترمی - واحدی یا سالی - واحدی باید در زمان ثبت نام علاوه بر مدرک دیپلم، مدرک پیش‌دانشگاهی نیز ارائه نمایند).

۷- اصل شناسنامه و کارت ملی

۸- عکس ۴×۳ تمام رخ تهیه شده در سال جاری به تعدادی که محل قبولی اعلام کرده است.

۹- مدرکی که وضعیت نظام وظیفۀ آقایان را با توجه به بند مقررات وظیفۀ عمومی مندرج در دفترچۀ راهنمای ثبت‌نام و انتخاب کدرشته‌محل‌های تحصیلی مقطع کاردانی ویژۀ دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ مشخص کند.