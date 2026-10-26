رئیس کل دادگستری استان زنجان در دیدار مردمی و چهره به چهره با مراجعان، به مشکلات قضایی ۲۹۰ نفر از شهروندان رسیدگی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛محبوب افراسیاب، در دیدار مردمی روز‌های دوشنبه هر هفته، با اشاره به اینکه هدف این دیدار‌ها، شنیدن مشکلات و تلاش برای گره گشایی در امورات مردم است گفت: در این دیدار که دادستان مرکز استان و رئیس کل محاکم شهرستان نیز حضور دارند، مراجعان درخواست‌ها و مشکلات قضایی خود را از جمله تسریع در روند رسیدگی و اجرای احکام، پذیرش اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷، تخفیف در مجازات و خلع ید با مسئولان مربوطه مطرح کردند و دستورات لازم در پاسخ به آنان صادر شد.

وی با بیان اینکه طبق روال دوشنبه‌های هر هفته امروز نیز زمینه ملاقات چهره به چهره با ۲۹۰نفر از مراجعان و پاسخگویی به آنان فراهم شد، گفت: پذیرش و رسیدگی به مشکلات قضایی مراجعان تا آخرین نفر حاضر در سالن ملاقات ادامه می‌یابد.

افراسیاب تسهیل گری، تسریع در امر دادرسی و دسترسی آسان مردم برای حل مشکلات قضایی آنها را رویکرد دادگستری استان در تمامی حوزه‌های قضایی در استان عنوان کرد و گفت: در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به مشکلات مردم و شفافیت در پاسخگویی، مهمترین هدف ما از این دیدار‌ها باید کاهش مشکلات قضایی مردم باشد.