از کسب مقام سوم لیگ منطقه چهار کشور توسط تکواندوکاران نونهال آبادانی تا رقابت بیش از ۵۰ ورزشکار در مسابقات پومسه و هانمادانگ؛ در بسته ورزشی امروز۴ آبان، تازه‌ترین رویدادهای ورزشی آبادان را بخوانید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نونهالان تکواندوکار کانون آزادگان آبادان در رقابت‌های لیگ منطقه چهار کشور که به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، با تلاش و عملکرد شایسته خود، مقام سوم این رقابت‌ها را کسب کردند.

رقابت بیش از ۵۰ تکواندوکار در آبادان

مسابقات تکواندو در دو بخش پومسه و هانمادانگ با حضور بیش از ۵۰ ورزشکار در سالن دهداری شهرستان آبادان برگزار شد.

در این رقابت‌ها، شرکت‌کنندگان در فضایی پرشور به رقابت پرداختند و مهارت‌ها و توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند.