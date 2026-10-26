به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، با فرا رسیدن فصل برداشت، کشاورزان روستای رحمت‌آباد بزرگ در استان قزوین، فعالیت‌های خود را برای جمع‌آوری محصول آفتابگردان آغاز کردند.

بر اساس گزارش‌های میدانی، در سال جاری حدود ۵۰ هکتار از اراضی این روستا زیر کشت گیاه آفتابگردان رفته بود که پس از ماه‌ها تلاش و مراقبت کشاورزان، اکنون زمان برداشت حاصل این زحمات فرا رسیده است.

این محصول از جمله کشت‌های راهبردی در این منطقه محسوب می‌شود که نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی روستا ایفا می‌کند.