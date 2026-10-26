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معاون آموزش و ترویج اداره کل شیلات بوشهر گفت: این استان با تولید بیش از ۶۰ درصد میگوی پرورشی کشور، جایگاه نخست را در اقتصاد دریامحور حفظ کرده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، طیبه دهاز با اشاره به نقشآفرینی آبزیپروری در اقتصاد دریامحور گفت: آبزیپروری از یک فعالیت حاشیهای در گذشته، اکنون به یکی از ارکان اصلی اقتصاد و اشتغالزایی کشور و استان تبدیل شده است و استان بوشهر با تولید بیش از ۶۰ درصد میگوی پرورشی کشور، جایگاه پیشتازی خود را حفظ کرده است.
وی با اشاره به آغاز برداشت میگو از اواخر شهریور افزود: در سال جاری ۱۴ مرکز پرورش میگو در حاشیه خلیج فارس فعالیت دارند که حدود ۴ هزار و ۲۵۱ هکتار از زمینهای آنها زیر کشت رفته و تا کنون نزدیک به ۵ هزار تن میگو از استخرهای پرورشی برداشت شده است که این روند، هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میکند.
معاون آموزش و ترویج اداره کل شیلات استان بوشهر همچنین به توسعه پرورش ماهی در قفس در خلیجفارس اشاره و اظهار کرد: تاکنون ۲۱ بهرهبردار با بیش از ۱۰۰ قفس در دریا فعال شدهاند که ظرفیت ایجادشده به بیش از ۱۴ هزار و ۲۵۰ تن میرسد. امسال حدود ۲ میلیون قطعه بچه ماهی در قفسهای دریایی و یک میلیون قطعه نیز در استخرهای خاکی ذخیرهسازی شده است و پیشبینی میشود بیش از ۲ هزار تن ماهی پرورشی برداشت شود.
وی رفع چالش ناترازی انرژی، اصلاح ساختار مزارع پرورش میگو (تبدیل استخرهای خاکی به بتنی یا استفاده از پوشش ژئوممبران و خروجی مرکزی) برای افزایش بهرهوری در واحد سطح، و همچنین کار بر روی گونههای بومی مانند ماهیان «شانک» و «سویتی» را به عنوان برنامههای مهم در دست اقدام برای تأمین پروتئین کشور، ارزآوری و کاهش فشار بر ذخایر طبیعی دریا برشمرد.