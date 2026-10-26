به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، طیبه دهاز با اشاره به نقش‌آفرینی آبزی‌پروری در اقتصاد دریامحور گفت: آبزی‌پروری از یک فعالیت حاشیه‌ای در گذشته، اکنون به یکی از ارکان اصلی اقتصاد و اشتغال‌زایی کشور و استان تبدیل شده است و استان بوشهر با تولید بیش از ۶۰ درصد میگوی پرورشی کشور، جایگاه پیشتازی خود را حفظ کرده است.

وی با اشاره به آغاز برداشت میگو از اواخر شهریور افزود: در سال جاری ۱۴ مرکز پرورش میگو در حاشیه خلیج فارس فعالیت دارند که حدود ۴ هزار و ۲۵۱ هکتار از زمین‌های آنها زیر کشت رفته و تا کنون نزدیک به ۵ هزار تن میگو از استخر‌های پرورشی برداشت شده است که این روند، هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند.

معاون آموزش و ترویج اداره کل شیلات استان بوشهر همچنین به توسعه پرورش ماهی در قفس در خلیج‌فارس اشاره و اظهار کرد: تاکنون ۲۱ بهره‌بردار با بیش از ۱۰۰ قفس در دریا فعال شده‌اند که ظرفیت ایجادشده به بیش از ۱۴ هزار و ۲۵۰ تن می‌رسد. امسال حدود ۲ میلیون قطعه بچه ماهی در قفس‌های دریایی و یک میلیون قطعه نیز در استخر‌های خاکی ذخیره‌سازی شده است و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۲ هزار تن ماهی پرورشی برداشت شود.

وی رفع چالش ناترازی انرژی، اصلاح ساختار مزارع پرورش میگو (تبدیل استخر‌های خاکی به بتنی یا استفاده از پوشش ژئوممبران و خروجی مرکزی) برای افزایش بهره‌وری در واحد سطح، و همچنین کار بر روی گونه‌های بومی مانند ماهیان «شانک» و «سویتی» را به عنوان برنامه‌های مهم در دست اقدام برای تأمین پروتئین کشور، ارزآوری و کاهش فشار بر ذخایر طبیعی دریا برشمرد.