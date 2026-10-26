ارزش یوان چین، چهارم آبان، در برابر دلار آمریکا به بالاترین سطح خود در بیش از چهار سال گذشته رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، ارزش یوان چین روز دوشنبه، چهارم آبان، در برابر دلار آمریکا به بالاترین سطح خود در بیش از چهار سال گذشته رسید.

نرخ یوان در بازار داخلی چین به‌طور موقت به حدود ۶ ممیز ۶۷ یوان در برابر هر دلار رسید؛ سطحی که از ژوئن ۲۰۲۲ سابقه نداشته است. کاهش قیمت نفت و افت بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا از عوامل تضعیف دلار و تقویت یوان عنوان شده‌اند.

تقویت یوان در آستانه نشست مهم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و در شرایط انتظار بازار‌ها برای تصمیم‌های بانک‌های مرکزی بزرگ جهان رخ داده است. با این حال، ادامه این روند به سیاست‌های پولی چین و وضعیت تقاضای داخلی این کشور نیز بستگی دارد. تقویت یوان می‌تواند هزینه واردات را کاهش دهد، اما در صورت افزایش بیش از حد ارزش آن، ممکن است رقابت‌پذیری صادرات چین را تحت فشار قرار دهد.