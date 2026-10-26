‌سرپرست جمعیت هلال‌احمر کیش از آمادگی گروه‌های امدادی برای مقابله با مخاطرات احتمالی ناشی از پدیده ال نینو خبر داد و از ساکنان کیش خواست با رعایت توصیه‌های ایمنی، برای پیشگیری از حوادث احتمالی آماده باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ‌زیبا حاجی محمدی با اشاره به آماده باش نیروهای هلال‌احمر برای مقابله با مخاطرات احتمالی پدیده ال‌نینو، گفت: تجهیزات امدادی شامل تجهیزات تخلیه آب، کف‌کش‌ها و لجن‌کش‌ها بررسی و به‌روزرسانی شده‌ و تجهیزات انفرادی تیم‌های امدادی نیز برای واکنش سریع به حوادث احتمالی آماده است.

‌او با تأکید بر نقش مشارکت مردم در کاهش خسارات احتمالی ال نینو، افزود: شهروندان باید پیش از آغاز بارندگی، وضعیت پنجره‌ها، ناودان‌ها و مسیر‌های خروج آب در منازل خود را بررسی و گرفتگی‌ها و خرابی‌های احتمالی را برطرف کنند.

‌سرپرست جمعیت هلال‌احمر از ساکنان کیش خواست هنگام بارندگی از تردد‌های غیرضروری، نزدیک شدن به مسیر‌های عبور آب و ورود به معابر آب‌گرفته خودداری کنند و رانندگان نیز باید از عبور با خودرو از مسیر‌هایی که جریان آب در آنها برقرار است، بپرهیزند.

‌زیبا حاجی محمدی با اشاره به اقدامات آموزشی هلال احمر برای افزایش آمادگی عمومی تصریح کرد: آموزش‌های مرتبط با مخاطرات طبیعی در حدود دو ماه گذشته آغاز شده و ادامه دارد و شهروندان می‌توانند با شرکت در دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی هلال‌احمر، آمادگی خود را برای مواجهه با حوادث احتمالی افزایش دهند.

‌او از مردم ساکنان و گردشگران در زمان بروز حادثه، با شماره ۱۱۲، مرکز امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر، تماس بگیرند و موقعیت دقیق حادثه را اعلام کنند تا گروه های امدادی در سریع‌ترین زمان ممکن برای کمک‌رسانی اعزام شوند.