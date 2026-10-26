

غلام عباس حرمتی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به نزدیک شدن به فصل سرما در تشریح جایگاه نمک جاده‌ای افزود: نمک اقتصادی‌ترین و موثرترین یخ‌زدا در سراسر جهان است و کلرید سدیم (نمک) قدیمی‌ترین، مطمئن‌ترین و در دسترس‌ترین ترکیب برای شکستن پیوند یخ با آسفالت و جلوگیری از لغزندگی جاده‌هاست.

وی با رد این فرضیه که نمک، عامل اصلی تخریب معابر است، گفت: نمک ذاتاً ماده‌ای نجات‌بخش است؛ آنچه به خودروها، بتن و محیط‌زیست آسیب می‌زند، استفاده از نمک‌های غیراستاندارد با خلوص نامشخص، وجود گل و لای در محصول و پاشش خشک آن بدون فرآوری علمی است.

رئیس انجمن نمک با اشاره به مشخصات علمی نمک مؤثر در شرایط زمستانی گفت: کلرید سدیم خالص تا دمای منفی ۷ تا ۹ درجه سلسیوس در معابر بیشترین بهره وری را دارد؛ برای شرایط سرمای شدیدتر، فرمولاسیون ترکیبی نمک طعام با املاح معدنی دیگر مانند کلرید کلسیم و کلرید منیزیم راه‌حل بومی و ارزان برای حفظ کارایی نمک است.

حرمتی افزود: نمک بسیار ریز (خاکه) توسط جریان باد در حاشیه جاده پخش و هدر می‌رود و ذرات درشتِ بیش از حد نیز قبل از عمل‌کردن توسط چرخ خودرو‌ها پس زده می‌شوند. استفاده از نمک با دانه‌بندی دقیق ۲ تا ۵ میلی‌متر، پایداری یخ‌زدایی را چندین برابر می‌کند. وجود گل‌ولای در نمک‌های فله‌ای عامل تخریب لایه سطحی آسفالت است و نمک ارائه‌شده به راهداری‌ها باید کاملاً سرندشده (خاک مناسب کشاورزی) و دارای شناسنامه فنی باشد.

حرمتی با تأکید بر اینکه مصرف نمک نباید به شکل پاشش سنتی و خشک با ماسه باشد، افزود: تکنولوژی پیش‌مرطوب‌سازی (Pre-wetting) با شورا به استاندارد نمک (محلول ۲۳ درصد)، یک تحول اساسی در حوزه نمک جاده‌ای است. در این روش، دانه‌های نمک قبل از پاشش مرطوب می‌شوند که مانع پرتاب و جهش دانه از آسفالت شده و مصرف کل نمک کشور را ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش می‌دهد؛ همچنین نمک عمل‌آوری‌شده با شورابه، نیاز به استفاده از ماسه را که خود عامل سایش شدید آسفالت و گرفتگی شبکه‌های شهری است، به طور کامل از بین می‌برد.

رئیس انجمن نمک ایران، ماموریت‌های اصلی این تشکل صنعتی-معدنی را متمرکز بر اصلاح زنجیره تولید و توزیع نمک دانست.

وی تأکید کرد: انجمن نمک ایران آمادگی دارد با همکاری سازمان راهداری، شهرداری‌ها و سازمان حفاظت محیط‌زیست، از مرحله تأمین نمک استاندارد تا شیوه‌های علمی پاشش آن در کنار متولیان اجرایی کشور باشد تا هم ایمنی و تردد زمستانی تضمین شود و هم دوام زیرساخت‌ها حفظ شود.