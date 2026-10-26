به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون املاک حقوقی راه و شهرسازی خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: با توجه به اینکه اسناد مالکیت اراضی ۲۷۰ هکتاری زعفرانیه بیرجند مربوط به قانون جوانی جمعیت که به شهروندان تخصیص یافته بود اخذ شده، این اداره کل آمادگی دارد اسناد را به متقاضیان دارای ۴ فرزند زیر ۲۰ سال و خانواده‌های ۳ فرزند یا بیشتر که نسبت به تسویه حساب هزینه‌های آماده سازی اقدام کرده‌اند، انتقال دهد.

زیبائیان افزود: متقاضیان می‌توانند از هفته آینده به اداره کل راه و شهرسازی مراجعه کنند تا اقدامات بعدی در خصوص انتقال اسناد انجام شود.