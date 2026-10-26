به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسابقات استقامت سوارکاری فارس با عنوان «جام شهدای میناب ۱۶۸» در مسافت‌های ۲۰ و ۶۰ کیلومتر در گراش برگزار شد.

در مسافت ۲۰ کیلومتر سوارکاران فاطمه سلطانی، یاسمین زهرا مطلوب، کیمیا منفرد، ابوالفضل ایزدی، محمدرضا شاهوران، یلدا جمالی و صبا زمانی موفق به اتمام مسیر شدند.

در مسافت ۶۰ کیلومتر نیز جعفر دانشور، پانیا شجاعی، محمدرضا نصیری، امیرحسین دانشور و مهشید جلیلی با موفقیت از خط پایان گذشتند.

شهرستان گراش در جنوب فارس و در فاصله ۳۵۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.