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نخستین دوره مسابقات سواری استقامت هیات سوارکاری فارس به میزبانی شهرستان گراش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسابقات استقامت سوارکاری فارس با عنوان «جام شهدای میناب ۱۶۸» در مسافتهای ۲۰ و ۶۰ کیلومتر در گراش برگزار شد.
در مسافت ۲۰ کیلومتر سوارکاران فاطمه سلطانی، یاسمین زهرا مطلوب، کیمیا منفرد، ابوالفضل ایزدی، محمدرضا شاهوران، یلدا جمالی و صبا زمانی موفق به اتمام مسیر شدند.
در مسافت ۶۰ کیلومتر نیز جعفر دانشور، پانیا شجاعی، محمدرضا نصیری، امیرحسین دانشور و مهشید جلیلی با موفقیت از خط پایان گذشتند.
شهرستان گراش در جنوب فارس و در فاصله ۳۵۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.