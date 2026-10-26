ششمین دوره مسابقات قرآن و عترت خانواده‌های کارکنان فراجا و شانزدهمین دوره مسابقات خواهران شاغل این نیرو، با حضور ۷۰۰ نفر در ساری در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت خانواده‌های کارکنان فراجا و شانزدهمین دوره مسابقات خواهران شاغل این نیرو، با حضور ۷۰۰ نفر در ساری در حال برگزاری است.

سرهنگ رمضانعلی رود مقدس مدیرکل قرآن، عترت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی فراجا گفت: این مسابقات از دوشنبه چهارم آبان به مدت دو روز و به میزبانی فرماندهی انتظامی مازندران در مجتمع فرهنگی و آموزشی پردیس فراجا در پلاژ خزرآباد ساری برگزار می‌شود.

وی افزود: در این دوره از مسابقات، ۱۶۸ نفر به‌عنوان برگزیده معرفی می‌شوند که در مراسم اختتامیه روز چهارشنبه ششم آبان از آنان تقدیر خواهد شد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی فراجا گفت: برگزیدگان این رقابت‌ها به مسابقات قرآن کریم خانواده‌های نیرو‌های مسلح راه پیدا می‌کنند که سال آینده به میزبانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح برگزار خواهد شد.