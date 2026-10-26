به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سناتور دموکرات برنی سندرز در جمع حامیان حزب دموکرات گفت: نژادپرستی ترامپ موضوع تازه‌ای نیست. پانزده سال پیش، او این دروغ را مطرح کرد که باراک اوباما در آمریکا متولد نشده است.

بخش زیادی از کارزار انتخاباتی کنونی در میشیگان بر حملات نژادپرستانه علیه عبدالسید متمرکز شده است. دلیل استفاده از اسلام‌هراسی علیه او این است که مخالفانش حرفی برای گفتن درباره مسائل واقعی و مشکلات پیش‌روی مردم زحمتکش ندارند.

آقای رئیس‌جمهور، به‌جای تهمت‌زدن به عبدالسید و خانواده‌اش، می‌خواهید برای بحران نظام سلامت در آمریکا چه کنید؟ برای بحران مسکن چه برنامه‌ای دارید؟ برای مقابله با نابرابری درآمد و ثروت چه خواهید کرد؟ این افراد حرفی درباره مسائل واقعی و مشکلاتی که خانواده‌های کارگر با آن روبه‌رو هستند، ندارند و تنها کاری که از دستشان برمی‌آید، دامن‌زدن به نفرت و ایجاد تفرقه است.