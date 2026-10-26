اسدالله یزدانی، پدر شهیدان والامقام حبیب‌الله و مرتضی یزدانی، پس از سال‌ها فراق، روز دوشنبه به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اسدالله یزدانی پدر شهیدان والامقام حبیب‌الله و مرتضی یزدانی، پس از سال‌ها انتظار و فراق روز دوشنبه آسمانی شد.

در پی درگذشت این پدر فداکار، مسعود نیک‌بخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، با صدور پیامی این ضایعه را به خانواده یزدانی، بستگان و سایر داغداران تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و همجواری با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر این پدر شهید، امروز ساعت ۱۵ در گلزار شهدای روستای فضل‌آباد برگزار می‌شود، همچنین مراسم سومین و هفتمین روز درگذشت وی، روز پنجشنبه هفتم آبان‌ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در مسجد جامع این روستا برپا خواهد شد.

شهید بسیجی حبیب‌الله یزدانی، متولد سال۱۳۴۰ در تیران و کرون در عملیات والفجر مقدماتی به دست دشمن بعثی به شهادت رسید و پیکرش در جنت‌الشهدای نجف‌آباد به خاک سپرده شده است.

دیگر فرزند بسیجی شهید این خانواده، شهید مرتضی یزدانی متولد سال ۱۳۴۵ در دوران دفاع مقدس به درجه جانبازی ۷۰ درصد نائل آمد و سال‌ها بعد، در چهاردهم شهریورماه ۱۳۸۶ به شهادت رسید، مزار این شهید نیز در جنت‌الشهدای نجف‌آباد است.