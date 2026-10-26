نوجوانان استان البرز در رقابت‌های روبوکاپ که به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران برگزار شد، با تکیه بر دانش فنی و توانمندی در طراحی و ساخت ربات، موفق به کسب هشت مقام در بخش های مختلف این مسابقات شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز، رقابت‌های جهانی روبوکاپ به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران برگزار شد و نمایندگان استان البرز با حضور در لیگ‌های مختلف این رویداد، توانستند دستاوردهای قابل توجهی به دست آورند.

محمدی، از فعالان حوزه آموزش رباتیک در استان البرز، با اشاره به حضور گسترده شرکت‌کنندگان این استان در مسابقات اظهار کرد: امسال نزدیک به ۱۰۰ تیم از البرز در رقابت‌های روبوکاپ حضور داشتند و هشت نفر از کارآموزان شرکت‌کننده موفق به کسب مقام شدند.

وی با بیان اینکه ربات‌های حاضر در این مسابقات حاصل طراحی و تلاش خود نوجوانان است، افزود: این کارآموزان آموزش‌های تخصصی خود را از سنین پایه آغاز کرده‌اند و در این مسیر، مهارت‌های لازم برای طراحی، ساخت و توسعه ربات‌ها را فرا گرفته‌اند.

این فعال حوزه رباتیک با تأکید بر اهمیت آموزش‌های میان‌رشته‌ای در این حوزه تصریح کرد: دستیابی به موفقیت در عرصه رباتیک مستلزم تسلط بر مجموعه‌ای از دانش‌ها و مهارت‌ها، از جمله مکانیک، الکترونیک، مکاترونیک و برنامه‌نویسی است. همچنین آشنایی با مبانی علمی، ریاضیات، فیزیک و فناوری هوش مصنوعی، نقش مهمی در طراحی و ساخت ربات‌های پیشرفته دارد.

محمدی ادامه داد: توانایی ساخت قطعات مکانیکی به‌تنهایی برای تولید ربات‌های پیشرفته کافی نیست و علاقه‌مندان باید در کنار مهارت‌های عملی، دانش نظری و تخصصی خود را نیز تقویت کنند تا بتوانند در رقابت‌های ملی و بین‌المللی عملکرد موفقی داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه تجهیزات آموزشی بومی را از عوامل مؤثر در گسترش آموزش رباتیک دانست و گفت: در سال‌های گذشته، بخشی از تجهیزات مورد نیاز این حوزه از کشورهایی مانند کره جنوبی تأمین می‌شد که هزینه بالای تهیه آن‌ها، دسترسی برخی خانواده‌ها به آموزش‌های تخصصی رباتیک را دشوار می‌کرد.

محمدی همچنین با اشاره به گستردگی فناوری‌های مورد استفاده در این رشته، ربات‌های سومو و سامانه‌های کنترلی را از جمله نمونه‌های مورد توجه در فعالیت‌ها و رقابت‌های رباتیک برشمرد.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی و پرورش استعدادهای نوجوانان خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری بر آموزش مهارت‌های فناورانه از سنین پایین، زمینه‌ساز تربیت نیروهای متخصص برای آینده است و باید فرصت یادگیری در حوزه‌هایی همچون برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین بیش از پیش در اختیار نسل جوان قرار گیرد.

در پایان این برنامه، تعدادی از کارآموزان برتر رباتیک استان البرز با حضور در استودیوی «امروز البرز»، ربات‌های طراحی و ساخته‌شده خود را معرفی کردند و به تشریح بخشی از قابلیت‌ها و توانمندی‌های فنی آن‌ها پرداختند.

کسب این عناوین، ظرفیت استعدادهای نوجوان استان البرز در حوزه فناوری و رباتیک را برجسته می‌کند و بر اهمیت تداوم آموزش‌های تخصصی، حمایت از نوآوری و توسعه تجهیزات بومی در این عرصه تأکید دارد.