به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، پیش بینی‌های کارشناسان و تحلیلگران بازار‌های جهانی کود شیمیایی حکایت از این دارد که حتی در صورت پایان سریع تجاوزگری امریکا و خروج ارتش تروریست آن از خلیج فارس، باز هم بازگشت بازار به وضعیت عادی فرآیندی زمان‌بر خواهد بود و در برخی بخش‌ها، اثرات تا سال‌های بعد نیز باقی خواهد ماند.

به گفته این کارشناسان، آنچه در حال شکل‌گیری است، صرفاً یک نوسان دوره‌ای در بازار کود نیست، بلکه بازتعریف ریسک در زنجیره‌های جهانی غذا و مواد شیمیایی است و در چنین شرایطی، بازار جهانی کود به یکی از حساس‌ترین نقاط اتصال بین امنیت غذایی، انرژی و سیاست‌های صنعتی تبدیل شده است؛ نقطه‌ای که هر تغییر کوچک در آن می‌تواند اثرات گسترده‌ای در سطح جهانی ایجاد کند.

آرون لمن، رئیس اتحادیه کشاورزان ایووا با بیان اینکه جبران آثار و پیامد‌های آسیب‌های شش ماه اخیر به چندین سال زمان نیاز دارد، تصریح کرد: در حال حاضر کشاورزان برای برداشت محصول و انتقال آن روزانه هزار دلار بیشتر هزینه می‌کنند و هزینه‌های آنها را در مقایسه با سال دو هزار و بیست و پنج دو برابر کرده است.

همزمان با آسیب‌های جنگ افروزی امریکا بر کشاورزی اروپا، بسیاری از کشور‌های آسیایی نیز متاثر از این لشگرکشی، در آستانه شوک‌های بزرگ اقتصادی قرار دارند و در این میان، اقتصاد عربستان به شدت آسیب پذیر نشان داده است.

اکنون باوجود ادعا‌های مکرر مقامات امریکایی مبنی بر برقراری رونق اقتصادی، واقعیت‌ها نشان می‌دهد که جنگ در خلیج فارس دیگر یک درگیری نقطه‌ای نیست زلزله‌ای است که زیربنای اقتصاد جهان را تکان داده است.