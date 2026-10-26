سفیر ایران در مسکو گفت: رئیس جمهور کشورمان در سفر به روسیه با همتای روس خود دیداری مفصل درباره اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی از جمله گذرگاه ریلی شمال-جنوب، طرح‌های حوزه گازی و توسعه میادین نفت و گاز و.. خواهد داشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از مسکو سفیر ایران در روسیه گفت: دکتر مسعود پزشکیان علاوه بر شرکت در اجلاس مجمع کشور‌های صادرکننده گاز، دیدار مفصلی با همتای روسی خواهد داشت.

کاظم جلالی افزود: در دیدار روسای جمهور ایران و روسیه تسریع در اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی از جمله گذرگاه ریلی شمال-جنوب، طرح‌های حوزه گازی و توسعه میادین نفت و گاز بررسی می‌شود.