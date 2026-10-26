یک محموله تجهیزات مخابراتی قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال شامل کابل فیبر نوری، جعبه فیبر نوری و آداپتور کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نطنز گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در یکی از محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت پیکان مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ مهدی حاجی‌بابایی طاهری افزود: در بازرسی از این خودرو، محموله‌ای از تجهیزات مخابراتی قاچاق شامل ۵۱ هزار و ۸۷۵ کابل فیبر نوری، سه حلقه کابل هزارمتری، یک‌هزار و ۱۰۲ جعبه فیبر نوری و جعبه فیوز و ۶ هزار و ۳۵۰ آداپتور کشف شد.

وی با اشاره به ارزش ۴۰ میلیارد ریالی این محموله ادامه داد: در این خصوص یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق کالا و ارز، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در این خصوص، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.