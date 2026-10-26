به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،در این نشست، غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، مسعود معینی‌پور، رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، اکبر ایرانی، مهدی فیروزان، عمادالدین شیخ‌الحکمایی و جمعی از اعضای کمیته ملی حافظه جهانی حضور داشتند.

بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های پیش‌تر ارائه‌شده، پیگیری‌های لازم برای ثبت کتاب «هزار و یک شب» و دریافت پیشنهاد‌های اعضا برای ثبت موارد جدید در برنامه حافظه جهانی، از محور‌های دستور این جلسه بود که درباره آنها بحث و تبادل‌نظر شد.

همچنین، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی احمدی ابهری به عضویت کمیته ملی حافظه جهانی انتخاب شد.