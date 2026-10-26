فرماندار پردیس از برنامه‌ریزی برای تکمیل مرحله نخست تصفیه‌خانه فاضلاب تا بهمن‌ماه و بهره‌برداری از مرحله اول آرامستان این شهر به مساحت ۱۰ هکتار تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا طاهرخانی، با اشاره به آغاز دوباره عملیات اجرایی مرحله دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر پردیس گفت: این طرح از مطالبات چندین‌ساله مردم است و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، مرحله نخست آن قرار است تا بهمن‌ماه تکمیل شود.

وی همچنین آرامستان پردیس را از دیگر مطالبات قدیمی شهروندان دانست و افزود: با هماهنگی شرکت عمران و اداره اوقاف برای رفع موانع محل و مسیر دسترسی، امیدواریم فاز نخست این مجموعه به مساحت ۱۰ هکتار تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

فرماندار پردیس با اشاره به روند ساخت مدارس در مرحله ۸ شهر پردیس نیز گفت: عملیات اجرایی چند مدرسه در این محدوده در حال اجرا است و تلاش می‌کنیم دو مدرسه از چهار مدرسه در دست ساخت این مرحله را تا بهمن‌ماه به آموزش‌وپرورش تحویل دهیم.

طاهرخانی در پایان از پیشرفت ساخت مسجد در این محدوده خبر داد و ابراز امیدواری کرد این مسجد نیز تا بهمن‌ماه برای استفاده شهروندان آماده شود.