به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان؛ گفت: در این رویداد کارشناسان شرکت‌های برق، گاز و آب به تشریح راهکار‌های مدیریت مصرف آب و انرژی پرداختند و از دانش اموزان خواستند بعنوان سفیران انرژی در منزل و مدرسه الگوی مصرف را سرلوحه کارخود و خانواده قراردهند.

فرحزاد با اشاره به نقش دانش‌آموزان در فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف، آنان را به استفاده مسئولانه از انرژی و حفاظت از این نعمت ارزشمند دعوت کرد.

این برنامه با شعار «صرفه‌جویی امروز، روشنایی چراغ فردا» برگزار شد.