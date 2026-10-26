به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی با گذر ریزموج‌ها در این هفته در بیشتر مناطق استان در ساعات بعدازظهر شاهد رشد ابر، گاهی وزش باد خواهیم بود.

همچنین در روز‌های چهارشنبه و پنج شنبه (ششم وهفتم آبان ماه) باتقویت سامانه رگبار ورعد وبرق و وزش باد شدید در مناطق غربی، جنوبی ومرکزی در ساعات بعداز ظهر وشش انتظار می‌رود.

در مناطق مستعد استان هم احتمال خیزش گردوخاک به صورت محلی احتمال می‌رود ودمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان ۱ تا ۲ درجه سلسیوس کاهش خواهد داشت.