مهلت ثبت نام فراخوان جذب هیئت علمی پیوسته نوبت اول سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی ۱۰ آبان به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهلت ثبت نام فراخوان جذب هیئت علمی پیوسته نوبت اول سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی ۱۰ آبان به پایان می‌رسد.

این مهلت تمدید شده با هدف اعطای فرصت بیشتر به داوطلبان جهت تکمیل مدارک خود و همچنین حصول اطمینان نسبت به اطلاع‌رسانی به همه واجدین شرایط ثبت‌نام انجام شده است.

بر این اساس، تمامی متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه ساجد به نشانی https://sajed.iau.ir نسبت به تکمیل مدارک و انجام مراحل ثبت‌نام خود اقدام نمایند.