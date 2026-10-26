طرح پیشگیری از پوسیدگی دندان و وارنیش فلورایدتراپی برای بیش از ۱۳۵ هزار دانش‌آموز دختر و پسر در مدارس استان قم آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، طرح وارنیش فلورایدتراپی دانش‌آموزان استان قم، هم‌زمان با سراسر کشور و در ادامه پویش سلامت دهان و دندان، طی مراسمی در مدرسه حضرت فاطمه معصومه (س) کلید خورد.

این طرح با حضور مسئولان آموزش‌وپرورش و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم آغاز شد و بیش از ۱۳۵ هزار دانش‌آموز دختر و پسر را در مدارس استان زیر پوشش قرار می‌دهد.

وارنیش فلوراید یکی از روش‌های استاندارد و اثبات‌شده برای پیشگیری از پوسیدگی دندان است که اجرای رایگان آن در مدارس از سوی مرکز بهداشت، گامی مهم در ارتقای شاخص‌های سلامت دانش‌آموزان محسوب می‌شود. بنا بر اعلام مسئولان بهداشتی، این خدمت به‌صورت دوره‌ای و هر ۶ ماه یک‌بار برای کودکان تکرار می‌شود؛ طرحی که در کنار فواید علمی، نیازمند همراهی و آگاهی‌بخشی خانواده‌هاست.

هم‌زمان با این طرح، پویش آموزشی دو دو تا یادت نره نیز با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ خودمراقبتی در مدارس اجرایی می‌شود که به دانش‌آموزان یادآوری می‌کند در طول شبانه‌روز، روزی دو بار و هر بار به مدت دو دقیقه دندان‌های خود را مسواک بزنند.

مسئولان حوزه سلامت و آموزش تأکید دارند که تلفیق مراقبت‌های کلینیکی همچون وارنیش فلوراید با آموزش عادت‌های صحیح بهداشتی، نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های درمان و تضمین سلامت آینده‌سازان کشور خواهد داشت.