افزایش تنش‌ها میان یمن و عربستان سعودی و درگیری‌های میدانی و حملات ادامه دارد، حملات هوایی عربستان، نهاد‌های غیرنظامی، خانه‌ها و اموال غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد و کشته و زخمی بر جای می‌گذارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از صنعا، افزایش تنش‌ها میان یمن و عربستان سعودی و درگیری‌های میدانی و حملات ادامه دارد. در عمق خاک عربستان، حملات پی‌درپی انجام می‌شود و در خاک یمن، حملات هوایی عربستان، نهاد‌های غیرنظامی، خانه‌ها و اموال غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد و کشته و زخمی بر جای می‌گذارد. در مقابل، نیرو‌های مسلح یمن نیز در بیانیه اخیر خود از اجرای هفت عملیات نظامی در عمق خاک عربستان خبر دادند.

یک کارشناس نظامی گفت: نیرو‌های مسلح یمن در جبهه تعز، با وجود ناهمواری زمین و مناطق کوهستانی و همچنین حجم بالای نیرو‌ها و تسلیحاتی که در اختیار مزدوران قرار دارد، درگیر نبرد‌های شدیدی هستند و به پیروزی‌های بزرگی دست خواهند یافت. پیروزی نهایی به‌طور حتم فرا خواهد رسید؛ زیرا ملت یمن مصمم به اخراج اشغالگران است.

تنش‌ها در روز‌های اخیر، هم‌زمان با پیشروی‌های میدانی نیرو‌های مسلح یمن در جبهه‌های مختلف افزایش یافته است. این نیرو‌ها بر تکمیل آزادسازی استان تعز تمرکز کرده‌اند؛ استانی که نزدیک باب‌المندب قرار دارد و بر این تنگه راهبردی مشرف است. بخش عمده مناطق این استان کوهستانی است. نیرو‌های یمنی توانسته‌اند کنترل تمامی کوه‌های این استان را به دست بگیرند و تنها مرکز شهر باقی مانده است؛ شهری که اکنون به‌طور کامل در محاصره قرار دارد. در همین حال، نبرد‌های دیگری نیز در جنوب باب‌المندب و در نزدیکی استان لحج جریان دارد.

تنش‌ها همچنان ادامه دارد، اما این، میدان‌های نبرد هستند که موازنه قدرت را تعیین می‌کنند. دشمن با حملات هوایی نتوانسته است به هدف خود برسد، اما رزمندگان می‌توانند با اراده‌ی خود در میدان به پیروزی دست یابند و در نهایت، این میدان است که حرف آخر را می‌زند.