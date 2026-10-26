دیدار فوتبال در روستای ماکران با هدف کمک به آزادی دو زندانی غیرعمد برگزار شد؛ رویدادی که ادای احترام به شهدای فوتبالیست میاندورود نیز بخشی از آن بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دیدار دوستانه فوتبال میان تیم رسانه ورزش مازندران و منتخب فوتبالیست‌های میاندورود، هم‌زمان با هفته تربیت بدنی و ورزش و با هدف کمک به آزادی دو زندانی غیرعمد در روستای ماکران برگزار شد.

این مسابقه با حضور حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، بابایی فرماندار میاندورود، یاسر ابراهیمی بخشدار گهرباران، پریچهره رئیس اداره ورزش و جوانان میاندورود، معافی معاون امور همگانی و روستایی اداره‌کل ورزش و جوانان مازندران و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

در پایان این دیدار، منتخب فوتبالیست‌های میاندورود با نتیجه چهار بر یک برابر تیم رسانه ورزش مازندران به پیروزی رسید.

اعضای باشگاه رسانه ورزش مازندران پیش از آغاز مسابقه نیز با حضور بر مزار شهدای شهرستان میاندورود، به مقام شهیدان ادای احترام کردند.

در این آیین، اعضای باشگاه با حضور بر مزار شهیدان معافی، از شهدای فوتبالیست، با اهدای شاخه‌های گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.

این برنامه در کنار گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، با هدف تقویت تعامل میان جامعه ورزش و فعالان رسانه‌ای و کمک به آزادی دو زندانی غیرعمد برگزار شد.