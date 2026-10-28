مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست در ارتفاعات دهبهار طارم موفق شدند پیش از شروع شکار، یک قبضه سلاح نیمه‌اتوماتیک از شکارچی متخلف کشف و ضبط کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طارم، گفت: مامورین یگان حفاظت این شهرستان در جریان گشت و کنترل مستمر و پایش مناطق تحت مدیریت، یک فرد متخلف را پیش از شروع به شکار در ارتفاعات روستای «دهبهار» واقع در منطقه شکار ممنوع خرمنه‌سر طارم، مشاهده و دستگیر کردند.

محمدی با اشاره به تجهیزات کشف‌شده از این متخلف گفت: در جریان این عملیات یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی ۵ تیر نیمه‌اتوماتیک پیش از هرگونه اقدامِ غیرمجاز علیه حیات‌وحش منطقه کشف و ضبط و پرونده قضایی متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان منطقه هشدار داد: یگان حفاظت اداره محیط زیست با هرگونه تخلف محیط زیستی با قاطعیت برخورد خواهد کرد. در این راستا از عموم مردم درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف محیط زیستی، مراتب را به اداره محیط زیست اطلاع دهند.