

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران بازی‌های هفته دهم لیگ برتر فوتسال در فصل جاری مشخص شد که به شرح زیر است:

پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵

*گهرزمین سیرجان - پردیس شهیدشیری قزوین

داوران: ارسالان میرزاده، مجید کریمیان، مرتضی وزیری تبریزی، طه درخشانفرد و میلاد مستان ناظر: عبدالکریم سیستانی

*دلسوختگان قم - دائم پناه مشهد

داوران: ابراهیم مهرابی افشار، محمدرضا علیپور، ولی اله رضایی، علیرضا حسن زاده و سیدناصر کاظمی ناظر: وحید عرض پیما

* شهرداری ساوه - پالایش نفت شازند

داوران: حمید سلیمانی، رضا ملکی، مهدی کرد، بهادر نظری و علی جوکار ناظر: بهمن غفاری

* نگین تندیس قرچک - پالایش نفت بندرعباس

داوران: سیدمهدی عظیم، علی مهرآبادی، محمدامین اکبری، بهادر نوروزی و علی‌اکبر حصاری ناظر: یحیی حسینی تالاری

* پالایش نفت اصفهان - فولاد زرند ایرانیان

داوران: محمدعلی سیاحی، علی اسماعیل سزاری، کامران امیری، کامبیر امیری و رامین عاشری ناظر: حسین شاهمرادی

* فولاد هرمزگان - سن ایچ ساوه

داوران: جواد دهقانی، مسعود مقتدری، میلاد سعیدی، جمال مرادبخش و ستار کدوری ناظر: کورورش هاشمی

جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵

* مس سونگون ورزقان - گیتی پسند اصفهان

داوران: حسین امیری، مهدی طاهری، سیدسجاد فتحی، بهنام اختیاری و سعید دیندار ناظر: منوچهر نظری