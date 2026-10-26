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اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر فوتسال در فصل جاری اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران بازیهای هفته دهم لیگ برتر فوتسال در فصل جاری مشخص شد که به شرح زیر است:
پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵
*گهرزمین سیرجان - پردیس شهیدشیری قزوین
داوران: ارسالان میرزاده، مجید کریمیان، مرتضی وزیری تبریزی، طه درخشانفرد و میلاد مستان ناظر: عبدالکریم سیستانی
*دلسوختگان قم - دائم پناه مشهد
داوران: ابراهیم مهرابی افشار، محمدرضا علیپور، ولی اله رضایی، علیرضا حسن زاده و سیدناصر کاظمی ناظر: وحید عرض پیما
* شهرداری ساوه - پالایش نفت شازند
داوران: حمید سلیمانی، رضا ملکی، مهدی کرد، بهادر نظری و علی جوکار ناظر: بهمن غفاری
* نگین تندیس قرچک - پالایش نفت بندرعباس
داوران: سیدمهدی عظیم، علی مهرآبادی، محمدامین اکبری، بهادر نوروزی و علیاکبر حصاری ناظر: یحیی حسینی تالاری
* پالایش نفت اصفهان - فولاد زرند ایرانیان
داوران: محمدعلی سیاحی، علی اسماعیل سزاری، کامران امیری، کامبیر امیری و رامین عاشری ناظر: حسین شاهمرادی
* فولاد هرمزگان - سن ایچ ساوه
داوران: جواد دهقانی، مسعود مقتدری، میلاد سعیدی، جمال مرادبخش و ستار کدوری ناظر: کورورش هاشمی
جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵
* مس سونگون ورزقان - گیتی پسند اصفهان
داوران: حسین امیری، مهدی طاهری، سیدسجاد فتحی، بهنام اختیاری و سعید دیندار ناظر: منوچهر نظری