به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به شگرد‌های جدید مجرمان سایبری در برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی و کلاهبرداری اینترنتی گفت: شیادان سایبری با سوء استفاده از موضوعات مالیاتی و وعده تخفیف یا تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، شهروندان را به کلیک روی لینک‌های جعلی ترغیب و به اطلاعات و حساب‌های بانکی افراد دسترسی پیدا می‌کنند.

سرهنگ فرهنگ نعمت‌الله طاهرپور افزود: مجرمان سایبری با ارسال پیام‌هایی در خصوص دریافت تخفیف مالیاتی یا انجام سریع‌تر امور مالیاتی، از شهروندان می‌خواهند لینک معرفی‌شده را فعال کرده یا اقداماتی را از طریق آن انجام دهند، برخی افراد نیز پس از ورود به این آدرس ها، در معرض هک و حملات سایبری قرار می‌گیرندو امکان دسترسی مجرمان به حساب‌های بانکی و برداشت غیرمجاز از وجوه آنها فراهم می‌شود.

وی با هشدار درباره این شگرد جدید ادامه داد: شهروندان باید توجه داشته باشند که وعده‌های مربوط به تخفیف‌های مالیاتی یا رسیدگی به امور مالیاتی از طریق لینک‌های ناشناس می‌تواند ترفندی برای کلاهبرداری باشد و از ورود به این لینک‌ها و انجام اقدامات درخواستی خودداری کنند.

طاهرپور با اشاره به دیگر شگرد‌های مورد استفاده مجرمان سایبری گفت: روش‌هایی از جمله ارسال لینک با عنوان عکس یادگاری و آلبوم خاطرات با هوش مصنوعی، ابلاغیه قضایی جعلی و تبلیغات مربوط به کار در منزل نیز همچنان مورد استفاده شیادان قرار دارد و شهروندان باید هنگام مواجهه با چنین پیام‌هایی هوشیار باشند.

وی افزود: آگاهی از شگرد‌های جدید مجرمان سایبری و رعایت نکات ایمنی هنگام فعالیت در فضای مجازی، نقش مهمی در پیشگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی و حفاظت از اطلاعات و دارایی‌های شهروندان دارد.