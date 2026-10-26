به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجن از آغاز کشت دانه روغنی کاملینا در سطح ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی مناطق امام‌قیس و بلداجی خبر داد و بر اهمیت رعایت اصول فنی در مراحل کاشت این محصول تأکید کرد.

ملک‌پور با اشاره به اهمیت رعایت اصول فنی در عملیات کاشت تصریح کرد: تنظیم و کالیبراسیون صحیح دستگاه بذرکار از جمله عوامل مؤثر در موفقیت کشت محصولات زراعی است و نقش مهمی در رعایت میزان بذر مصرفی، تنظیم عمق مناسب کاشت و دستیابی به تراکم مطلوب بوته‌ها دارد.