پرداخت غرامت به مشتریان ژاپنی در پی موج گسترده حملات سایبری

شرکت‌های ژاپنی در پی اختلال در سرویس‌های اینترنتی و بروز نگرانی‌های اقتصادی ناشی از حملات سایبری، تصمیم به پرداخت غرامت به کاربران خود گرفته‌اند؛ هم‌زمان، دولت ژاپن برای مقابله با تهدیدات هوش مصنوعی، اقدامات دفاعی جدیدی را آغاز کرد.