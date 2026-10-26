پرداخت غرامت به مشتریان ژاپنی در پی موج گسترده حملات سایبری
شرکتهای ژاپنی در پی اختلال در سرویسهای اینترنتی و بروز نگرانیهای اقتصادی ناشی از حملات سایبری، تصمیم به پرداخت غرامت به کاربران خود گرفتهاند؛ همزمان، دولت ژاپن برای مقابله با تهدیدات هوش مصنوعی، اقدامات دفاعی جدیدی را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از رویترز، به نقل از رویترز، شرکتهای ژاپنی پس از موج حملات سایبری که منجر به اختلال در سرویسهای اینترنتی و ایجاد بیثباتی در بازار شده است، در حال جبران خسارات کاربران خود هستند.
در همین راستا، «گروه اینترنت GMO» که از تامینکنندگان اصلی خدمات مالی برخط است، اعلام کرد: مشتریان آسیبدیده از حمله به سرویس معاملات ارز خارجی، غرامت دریافت خواهند کرد. این شرکت همچنین به نشانه حسن نیت، مبلغ ۵ هزار ین (معادل ۳۲ دلار) را به تمامی مشتریان خود اعطا میکند.
کارشناسان هشدار میدهند که هوش مصنوعی به خودکارسازی حملات، از جمله اسکن نرمافزارها برای یافتن شکافهای امنیتی و اجرای سریعتر کمپینهای فیشینگ کمک کرده است. در پاسخ به این تهدید، دولت ژاپن اعلام کرد تیمی را برای شبیهسازی حملات سایبری با استفاده از هوش مصنوعی ایجاد میکند تا نقاط ضعف سیستمهای فناوری کشور را شناسایی کند.
مدیر ارشد اجرایی گروه GMO با انتقاد از وضعیت فعلی، خواستار اقدامات جدیتر دولت در حوزه دفاع سایبری شد و تأکید کرد: بخشهای دولتی و خصوصی باید برای حفاظت از امنیت ملی با یکدیار همکاری کنند. این درخواست پس از معرفی سامانهای مطرح شده که میتواند شامل اقداماتی نظیر حمله به سرورهای متخاصم برای خنثیسازی تهدیدها باشد.