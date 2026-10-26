مدیرکل گمرک بوشهر از صادرات بیش از ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۳ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار از گمرک‌های استان به ۳۳ کشور در هفت ماه امسال خبر داد.

صادرات ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا از بوشهر به ۳۳ کشور

صادرات ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا از بوشهر به ۳۳ کشور

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، رضا مهرجویی با اشاره به توانمندی‌های اقتصادی استان بوشهر در حوزه اقتصاد دریا‌پایه، از رشد صادرات محصولات غیرنفتی و خدمات بی‌وقفه گمرک‌ها در هفت ماه امسال خبر داد.

وی با بیان اینکه استان بوشهر از ظرفیت‌های مهم تجاری و اقتصادی برخوردار است، اظهار کرد: این استان در راستای توسعه اقتصاد دریا‌پایه، توانمندی بسیار مهمی در زمینه صادرات کالا و محصولات غیرنفتی دارد.

مدیرکل گمرک بوشهر با اشاره به زیرساخت‌های گمرکی استان تصریح کرد: استان بوشهر دارای ۱۳ گمرک در نوار ساحلی خلیج فارس است که به‌صورت شبانه‌روزی خدمات لازم را به صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان ارائه می‌دهند تا روند تجارت به بهترین شکل ممکن پیش برود.

وی از صادرات بیش‌از ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش بیش‌از ۳ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار از گمرک‌های استان به ۳۳ کشور در هفت ماه امسال خبر داد.

مهرجویی ادامه داد: در بین کشور‌های مقصد صادراتی ایران، چین با اختصاص ۶۲ درصد سهم، رتبه نخست صادرات را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین از قطر و روسیه به‌عنوان بازار‌های هدف صادراتی استان یاد کرد و گفت: در مهر امسال، حدود ۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیون و ۲۳۰ هزار دلار از گمرکات استان به قطر صادر شده است.

مدیرکل گمرک بوشهر عنوان کرد: محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و محصولات معدنی از جمله کالا‌های صادراتی به کشور قطر هستند. روسیه نیز از بازار‌های هدف صادرات آبزیان، به‌ویژه میگو، به شمار می‌رود.

مهرجویی با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر تجارت بین‌الملل، افزود: باوجود تنش‌ها و تقابل‌های موجود که منجر به ایجاد محدودیت‌هایی در حوزه تجارت شده است، اما با تمرکز بر تأمین به‌موقع نیاز‌های کشور، ترخیص کالا‌های سلامت‌محور و مواد اولیه واحد‌های تولیدی بدون هیچ‌گونه وقفه و به‌صورت شبانه‌روزی در گمرکات استان انجام می‌شود.