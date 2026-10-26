نشست پایش و ارزیابی «سلامت دیجیتال» با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست پایش و ارزیابی «سلامت دیجیتال» با حضور مهندس طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، سیدرضا مظهری، رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، سیدمرتضی خاتمی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

در این نشست تخصصی، روند پیشرفت و ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت در بستر برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ارزیابی این طرح‌ها در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف استقرار کامل پزشکی خانواده، ارتقای کیفیت خدمات درمانی، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی بیماران صورت گرفت.

در ادامه این جلسه، نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه پیشنهادات خود، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های مرتبط با نظام سلامت دیجیتال تأکید و از اقدامات وزارت بهداشت در این حوزه قدردانی کردند.