مدیرعامل شرکت گاز زنجان گفت: با امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه با کمیته امداد و بهزیستی، برای لوله‌کشی داخلی منازل ۱۰۰ خانوار مددجوی واجد شرایط، در مجموع ۲ میلیارد تومان کمک‌هزینه اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مهدی نبئی با اعلام اینکه شرکت گاز استان زنجان، کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره‌کل بهزیستی استان با امضای تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه، پرداخت کمک‌هزینه لوله‌کشی داخلی منازل ۱۰۰ خانوار مددجوی واجد شرایط را در سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار دادند؛ افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، برای هر خانوار۲۰ میلیون تومان و در مجموع تا سقف ۲ میلیارد تومان کمک‌هزینه پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل شرکت گاز زنجان با اشاره به مفاد این تفاهم‌نامه گفت: شرکت گاز استان در چارچوب ضوابط و اعتبارات مصوب، تأمین منابع مالی و پرداخت کمک‌هزینه لوله‌کشی داخلی منازل مددجویان معرفی‌شده از سوی کمیته امداد و بهزیستی را بر عهده دارد.

وی افزود: پرداخت کمک‌هزینه پس از اجرای لوله‌کشی داخلی، ارائه تأییدیه‌های قانونی و بررسی و تأیید مدارک و احراز شرایط متقاضیان انجام می‌شود.

نبئی ادامه داد: بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره‌کل بهزیستی استان زنجان مسئولیت شناسایی و معرفی مددجویان واجد شرایط، نظارت بر فرایند اجرای طرح و راهنمایی متقاضیان برای تکمیل مدارک و دریافت تأییدیه‌های قانونی را بر عهده دارند.

مدیرعامل شرکت گاز زنجان با اعلام اینکه این تسهیلات به مددجویانی تعلق می‌گیرد که پیش از این اشتراک گاز نداشته‌اند و لوله‌کشی داخلی منازل آنان پس از اول فروردین ۱۴۰۵ اجرا شده باشد؛ گفت: تاریخ تأییدشده از سوی سازمان نظام مهندسی، مبنای بررسی شرایط زمانی استفاده از این تسهیلات است.

نبئی گفت: همچنین، واگذاری اشتراک جدید گاز با کنتور سایز G۴ به سرپرست خانوار واجد شرایط، با معرفی‌نامه جداگانه دو نهاد حمایتی، رایگان خواهد بود و این امتیاز خارج از سقف اعتبار ۲ میلیارد تومانی تفاهم‌نامه محاسبه می‌شود.

وی افزود: مدت اجرای تفاهم‌نامه از اول فروردین ۱۴۰۵ به مدت یک سال تعیین شده است و تخصیص کمک‌هزینه به ۱۰۰ خانوار بر اساس اولویت زمانِ تکمیل و ارسال مدارک و پس از بررسی شرایط انجام می‌شود.

نبئی گفت: این طرح با هدف تسهیل دسترسی خانوار‌های کم‌برخوردار به خدمات گازرسانی و کاهش بخشی از هزینه‌های تأمین زیرساخت گاز در منازل مددجویان اجرا می‌شود.