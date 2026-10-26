نشست شورای‌عالی سیاست‌گذاری بازآفرینی ریسباف اصفهان با محوریت ایجاد موزه منطقه‌ای، با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، استاندار اصفهان و جمعی از مدیران ملی و استانی، مسئولان شهری و صاحب‌نظران حوزه میراث‌فرهنگی در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما در نشست شورای‌عالی سیاست‌گذاری بازآفرینی ریسباف اصفهان، ابعاد مختلف احیای این مجموعه تاریخی، سازوکار‌های تامین منابع مالی، ضرورت حفاظت فوری از بنا‌ها و تدوین چارچوبی برای بهره‌برداری فرهنگی و موزه‌ای از ریسباف مورد بررسی قرار گرفت.

بازآفرینی ریسباف در این نشست، در پیوند میان صیانت از میراث صنعتی، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و تقویت جایگاه تاریخی اصفهان مورد توجه قرار گرفت. بر همین اساس، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مولدسازی، اعتبارات دولتی، مسئولیت اجتماعی و جلب مشارکت‌های ملی و بین‌المللی به‌عنوان مسیر‌های تامین منابع مالی پروژه مطرح شد. همچنین، مستندسازی وضعیت موجود مجموعه، معرفی ظرفیت‌های آن در سطح ملی و بین‌المللی و بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی در احیای میراث صنعتی، از محور‌های مورد تاکید در بررسی ابعاد اجرایی این طرح بود.

در بخش دیگری از نشست، بر ضرورت حفظ هویت تاریخی مجموعه و تثبیت نام «ریسباف» تاکید شد و پیشنهاد‌هایی درباره توسعه کارکرد‌های موزه‌ای، از جمله ایجاد موزه نساجی، مورد بحث قرار گرفت. همچنین، با توجه به اهمیت حفاظت از بنا‌های باقی‌مانده و جلوگیری از تداوم آسیب‌های کالبدی، ضرورت اتخاذ رویکردی مرحله‌بندی‌شده در دستور کار قرار گرفت، رویکردی که حفاظت و تثبیت اضطراری بناها، فعال‌سازی تدریجی مجموعه با برنامه‌های فرهنگی و تدوین سازوکار احیای پایدار، همراه با شناسایی و ارزیابی ظرفیت توسعه‌گران را به‌صورت هم‌زمان دنبال کند.

در این نشست، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی، مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان، رسول زرگر استاندار اسبق اصفهان، پیروز حناچی و محمدحسن طالبیان از اعضای شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی و جمعی از مسئولان و صاحب‌نظران مرتبط حضور داشتند.