به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی کیک بوکسینگ ایران برای حضور در مسابقات جام جهانی ایروان، امروز دوشنبه ۴ آبان، تهران را به مقصد ارمنستان ترک کرد.

نیما جنگجو (آذربایجان شرقی)، محمد متین سبزعلی، محمد سعید محمودی اردلی (اصفهان)، آرش اسکندریان، مهدی مرادی، محمد یوسف پورزادی (البرز)، فربد اسمعیلی، ارشیا زحمتکش (تهران) نیما نجارباشی (خراسان رضوی)، امیر مشهدی (سیستان و بلوچستان)، امیرعلی زنگی آبادی، سجاد یاراحمدی قرائی، ابوالفضل جلالی، شهاب الدین بهرامیان، سام پورجمعه، مهدی صمدی راینی، مهران حق دوستی، ابوالفضل خواجه حسنی رابری، حامد مکی (کرمان)، عقیل قربانپور کیسمی (گیلان)، کمیل شریفی و سامان دیوسالار (مازندران) ۲۲ ملی پوشی هستند که در این دوره از مسابقات حضور دارند.

همچنین علی ذوالعلی، عبدالرضا رسول اوغلی و منصور صادقی بعنوان کادر فنی به همراه افشین هادی چگینی (رئیس فدراسیون) ملی پوشان را در این مسابقات همراهی می‌کنند.