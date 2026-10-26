معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری از برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات زیرساختی اردوگاه‌های راهیان نور استان در خوزستان، ساماندهی اعتبارات فرهنگی و تقسیم کار دستگاه‌های اجرایی برای اعزام دانش‌آموزان و دانشجویان به مناطق عملیاتی دفاع مقدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عبدالعلی ارژنگ با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان گفت: رفع نواقص اردوگاه‌های راهیان نور استان در خوزستان با قید فوریت در دستور کار قرار دارد و هفته آینده با حضور مسئولان مربوطه، بازدید میدانی و تقسیم کار برای تکمیل زیرساخت‌های ضروری انجام می‌شود.

وی افزود: تأمین اعتبارات فرهنگی و استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه‌ها برای پشتیبانی از راهیان نور باید به‌صورت جدی پیگیری شود تا برنامه‌ریزی‌ها برای اعزام کاروان‌ها با مشکل مواجه نشود.