شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، شیوه تأمین مالی احداث راه‌آهن دوخطه برقی خاوران ـ تبریز ـ مرند ـ چشمه‌ثریا را تصویب کرد.

تصویب شیوه تأمین مالی احداث راه‌آهن خاوران ـ تبریز ـ مرند ـ چشمه‌ثریا

تصویب شیوه تأمین مالی احداث راه‌آهن خاوران ـ تبریز ـ مرند ـ چشمه‌ثریا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این تصمیم مهم در مسیر تکمیل کریدور ریلی ترکمنستان ـ ایران ـ ترکیه که با اجرای این طرح، زمینه تقویت جایگاه ترانزیتی ایران و گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای فراهم خواهد شد صورت گرفت.

جلسه شورای اقتصاد به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور وزرای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و مدیران ارشد دستگاه‌های مربوط برگزار شد.

در این جلسه شیوه تأمین بودجه احداث راه‌آهن دوخطه برقی خاوران ـ تبریز ـ مرند ـ چشمه‌ثریا به تصویب رسید؛ طرحی زیرساختی که با تکمیل آن، کریدور ریلی ترکمنستان ـ ایران ـ ترکیه تکمیل خواهد شد.

این تصمیم گامی مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی کشور و تقویت ظرفیت ایران برای ایفای نقش در اتصال مسیر‌های تجاری و ترانزیتی منطقه به شمار می‌رود.