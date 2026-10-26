در جلسه شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت اعلام شد که با توجه به شرایط کشور عربستان، تغییر جداول پروازی سفر‌های عمره به مقصد فرودگاه مدینه پیشنهاد و با آن موافقت شده است.

تغییر پرواز‌های عمره به مدینه با توجه به شرایط ایران و عربستان

تغییر پرواز‌های عمره به مدینه با توجه به شرایط ایران و عربستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت در جلسه شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت گفت: در خصوص حج پیش رو تلاش شده است که طبق برنامه زمانبندی حرکت شود.

وی افزود: از مهلت انتخاب زمین خیمه‌ها در عرفات و منا عبور کردیم و در خصوص دریافت رقم طلب زائران حج ۱۴۰۶ نیز تا ۸ بهمن ماه فرصت داریم و زمان به سرعت در حال گذر است.

رضایی تصریح کرد: در حوزه مسائل اجرایی، علاوه بر سیاست گذاری ها، آئین نامه‌ها و مصوبات کمیته ها، قرارداد‌ها نیز آماده است و مقدمات زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی آماده شده و در خصوص پرواز‌ها نیز اقدامات اولیه صورت گرفته است.

معاون حج و عمره سازمان حج بر لزوم اندیشیدن تدبیر مناسب برای تعیین تکلیف ارز حج جهت پیشبرد امور و جلوگیری از بروز اختلال در برنامه ریزی‌ها تاکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم از مسئولان ذی ربط در بعثه و سازمان حج خواست با اتخاذ راهکار‌های مناسب و مقایسه هزینه‌های حج در چند دهه اخیر بر اساس واقعیت‌های جامعه و قیمت اقلام مختلف، اطلاع رسانی لازم را انجام دهند.

حجت الاسلام نواب تصریح کرد: قیمت حج پیش رو قطعا به نرخ ارزی که از بانک مرکزی خریداری خواهد شد، بستگی دارد و برخی هزینه‌های ریالی مانند پرواز نیز افزایش یافته است.

علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت هم با اشاره به سفر آینده خود به عربستان برای مذاکره با مقامات وزارت حج و امضای تفاهمنامه حج پیش رو تاکید کرد: تمام تلاش بر این است که با توجه به شرایط کشور و وضعیت کشور میزبان موضوعات حج مدیریت شود و علاقمندان بتوانند ضمن تشرف به سرزمین وحی بهره و حظ معنوی ببرند.

رشیدیان شرایط را سخت و پیچیده توصیف و تصریح کرد: مردم و مسئولان باید در حوزه کارگزاری و خدمات مجموعه حج و زیارت توجیه شوند؛ این مجموعه همواره تلاش داشته است به نفع زائران عمل کند.

در ادامه این جلسه، سید علی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت با بیان اینکه از بیش از ۷۰ هزار متقاضی ارجاع شده به این مرکز حدود چهارده و نیم درصد هنوز برای معاینات مراجعه نکرده‌اند، گفت: از این تعداد ۵۷ هزار و ۵۳۹ نفر تائید و پرونده یک هزار و ۴۷۶ نفر در حال بررسی است.

مرعشی به تائید نشدن استطاعت جسمی ۲۷۸ نفر از متقاضیان حج پیش رو اشاره و دستورالعمل‌های جدید عربستان در حوزه درمان را تشریح کرد و گفت: نظر به اینکه هزینه‌های بخش درمان و خدمات درمانی در عربستان چند برابر افزایش یافته است، در حال رایزنی با کشور میزبان هستیم تا شرایط ما را درک کنند و مواردی که می‌تواند از هزینه‌های این بخش از حج بکاهد درنظر گرفته شود.

وی گفت: در مورد تهیه دارو با توجه به شرایط داخل کشور و ضرورت انجام تدابیر در این راستا برخی پیش بینی‌ها شده است که در آینده اطلاع رسانی می‌شود.