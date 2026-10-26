معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال‌وبختیاری تبیین فلسفه استکبارستیزی و فراهم‌کردن زمینه حضور آگاهانه اقشار مختلف مردم، مهم‌ترین اولویت برگزاری مراسم امسال است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عبدالعلی ارژنگ با تأکید بر اینکه مراسم ۱۳ آبان نباید صرفاً به دانش‌آموزان و دانشجویان محدود شود، افزود: انتظار می‌رود همه اقشار مردم با حضور در این مراسم، انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام کنند.

وی تقویت انسجام اجتماعی را از محور‌های مهم برنامه‌های امسال دانست و تصریح کرد: حمایت از رزمندگان، پشتیبانی مردمی و حمایت از دیپلماسی کشور در چارچوب نظام باید در برنامه‌ها و سخنرانی‌های این مناسبت مورد توجه قرار گیرد.