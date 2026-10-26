سه شهرک تخصصی با هدف تکمیل زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی و معدن و توسعه تولیدات فناورانه در اصفهان راه اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گفت: زیرساخت‌های لازم برای استقرار سرمایه‌گذاران در سه شهرک تخصصی با هدف تکمیل زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی و معدن و توسعه تولیدات فناورانه و کم‌آب‌بر در استان تا دهه فجر امسال فراهم می‌شود.

محمدجواد بگی افزود: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، معدن و صنایع پیشتاز در قالب سه شهرک تخصصی شامل شیمی‌پارک شهرضا، شهرک تخصصی فرآوری عناصر معدنی و شهرک تخصصی نساجی معرفی شده است.

وی ادامه داد: این طرح‌ها در قالب یک بسته حمایتی ارائه شده‌اند و معاونت فنی شرکت شهرک‌های صنعتی استان در ۱۸ ماه گذشته اقدامات لازم را برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آنها انجام داده است و امیدواریم تا دهه فجر امسال، بستر لازم برای استقرار و فعالیت سرمایه‌گذاران در این شهرک‌های تخصصی فراهم شود.

بگی هدف از اجرای این طرح‌ها را تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش محصولات پتروشیمیایی، مواد اولیه و محصولات معدنی در استان عنوان کرد و گفت: توسعه این شهرک‌ها می‌تواند شرایط سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی و تکمیل زنجیره تولید را فراهم کند.

وی با تأکید بر رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و مدیریت منابع آب در اجرای طرح‌ها، گفت: برای تمامی طرح‌های معرفی‌شده، سه شرط اساسی شامل رعایت الزامات زیست محیطی و جلوگیری از آلایندگی، کم‌آب‌بر بودن فعالیت‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین الزامات با هدف جلوگیری از افزایش مصرف آب و ایجاد آلودگی و همچنین ارتقای سطح فناوری و بهره‌وری صنعتی استان تعیین شده است.

۸۰ شهرک صنعتی مصوب در اصفهان فعال است که از این تعداد ۷۵ شهرک عملیاتی شده و در حال واگذاری است.

تاکنون ۵۰ درصد از شهرک‌های صنعتی استان به ظرفیت نهایی خود رسیده که بیش از ۱۷۰ هزار نفر در آنها فعال و مشغول کار هستند.

اصفهان بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر و حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال دارد.