حضور مردم استان مرکزی در میادین و خیابان‌ها در حمایت از ایران و رهبری

مردم استان مرکزی در شب دویست و سی و نهم با حضور در میادین و خیابان‌های شهر‌های مختلف استان، حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب اعلام کردند.