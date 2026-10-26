حضور مردم استان مرکزی در میادین و خیابانها در حمایت از ایران و رهبری
مردم استان مرکزی در شب دویست و سی و نهم با حضور در میادین و خیابانهای شهرهای مختلف استان، حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم نقاط مختلف استان مرکزی با حضور در میادین، خیابانها و تجمعهای مردمی، بار دیگر بر حمایت و پشتیبانی خود از نظام جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب تأکید کردند.
مردم شهرهای مختلف استان مرکزی با حضور خانوادگی و در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، با سردادن شعارهای انقلابی و میهنی، بر وحدت، انسجام و همبستگی ملی تأکید کردند.