برخورد یک دستگاه نیسان و خودروی پژو در محور حنا به کمه، بعد از گردنه ارژنک، یک کشته و دو مصدوم بر جای گذاشت.

تصادف مرگبار نیسان و پژو با یک کشته و ۲ مصدوم در محور حنا

تصادف مرگبار نیسان و پژو با یک کشته و ۲ مصدوم در محور حنا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اورژانس شهرستان سمیرم گفت: امروز پس از دریافت گزارش وقوع حادثه برخورد رخ به رخ خودروی پژو و نیسان، نیرو‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی برای اقدامات درمانی به محل تصادف اعزام شدند.

امید طایی افزود: در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داده بود و ۲ مصدوم مصدوم حادثه پس از دریافت خدمات درمانی اولیه، به بیمارستان سیدالشهدا (ع) سمیرم منتقل شدند.

وی ادامه داد: این حادثه بار دیگر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به شرایط مسیر و حفظ فاصله ایمن با خودرو‌های مقابل را یادآوری می‌کند؛ موضوعی که به‌ویژه در محور‌های برون‌شهری و مسیر‌های کوهستانی اهمیت بیشتری دارد.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، جزئیات بیشتری درخصوص علت وقوع تصادف و هویت افراد حادثه‌دیده منتشر نشده است.