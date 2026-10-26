رمان «ضیافت گرگ‌ها» به قلم مرتضی اسماعیل‌زاده، با نگاهی به بخشی از تاریخ پرفراز و نشیب مبارزات سیاسی دوره پهلوی، در مؤسسه فرهنگی هنری قدرولایت منتشر و روانه بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در تاریخ معاصر ایران، نام «کمیته مشترک ضد خرابکاری» غالباً در هاله‌ای از سکوت و ابهام باقی مانده است. نویسنده برای نزدیک شدن به واقعیت آنچه در این کمیته گذشته، صد‌ها کتاب و مقاله را همراه با اسناد لانه جاسوسی و تحلیل‌ها و نوشته‌های مارکسیستی بررسی کرده و حاصل این پژوهش گسترده، رمان «ضیافت گرگ‌ها» بوده است.

نویسنده در چهار فصل، ردپای واقعیت را بی‌آنکه از بار پژوهشی و روایتی آن در مسیر تحلیل کاسته شود، حفظ کرده و تلاش نموده است تا در بازسازی حافظه تاریخی این مرز و بوم سهیم شده و غبار فراموشی یا تحریف را از چهره این بخش از تاریخ معاصر بزداید.

علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند به کتابفروشی‌های معتبر سراسر کشور مراجعه کنند.