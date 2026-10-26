جمعی از نوجوانان و فعالان فرهنگی مازندران در دیداری صمیمی و بی‌واسطه، دغدغه‌ها و مطالبات خود را با نماینده ولی فقیه در استان مطرح کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در دیدار صمیمی جمعی از نوجوانان و فعالان فرهنگی مازندران با آیت الله لائینی نماینده ولی فقیه در استان که تریبون آن کاملاً در اختیار نوجوانان قرار داشت، فرصتی فراهم شد تا آنان دغدغه‌ها، مطالبات و حرف‌هایی که کمتر شنیده می‌شود را بیان کنند.

یکی از نوجوانان حاضر در جلسه با اشاره به حضور خود به عنوان یک نوجوان دهه هشتادی گفت: ما پشتیبان ولایت فقیه هستیم. وی با قدردانی از زحمات نماینده ولی فقیه در استان افزود: از ایشان تشکر می‌کنم که همیشه در کنار مردم، مخصوصاً دانش‌آموزان، در تجمعات شبانه حضور داشتند.

در ادامه این جلسه، بخشی از دغدغه‌های مطرح‌شده توسط نوجوانان مربوط به مسائل علمی و حرفه‌ای و بخشی دیگر مربوط به مباحث تربیتی و اعتقادی بود.

آیت‌الله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران در این دیدار نوجوانان را آینده‌سازان کشور و پشتوانه مدیریت آینده دانست و بر ضرورت میدان دادن به نسل نوجوان و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنها تأکید کرد.

وی در توصیف نسل جوان گفت: جوان سرمایه خداست؛ یعنی سرشار از استعداد، سرشار از اخلاص، سرشار از ایثار، سرشار از هنر و سرشار از عشق به کار است. اگر این جوانان دیده شوند، به آنها مسئولیت داده شود و به آنها اعتماد شود، در پیشبرد کار‌ها بسیار موفق خواهند بود.

قرار است این دیدار‌های صمیمی و بدون واسطه از این پس هر ماه یکبار برگزار شود تا گفت‌و‌گو‌های میان نسل نوجوان و نماینده ولی فقیه در استان تداوم داشته باشد.

گزارش از بنیامین مرشدی