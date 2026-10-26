مدیرکل هواشناسی گیلان از کاهش ابر و بارش‌های پراکنده و خفیف باران از فردا تا اواخر هفته در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با تضعیف تدریجی فعالیت سامانه سرد و بارشی در گیلان و کاهش ابر، از فردا تا پنچشنبه بارش باران به صورت خفیف و پراکنده و در برخی مناطق استان خواهد بارید.

وی با بیان اینکه بیشترین دمای گیلان در شبانه روز گذشته در املش ۲۵ درجه و کمترین دما در اسب وونی تالش ۶ درجه ثبت شد، افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۱۹ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۸۰ درصد است.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریای کاسپین هم با حداکثر ارتفاع موج ۷۰ سانتی متر تا پنجشنبه، برای فعالیت‌های دریانوردی و صیادی، در برخی ساعات نامناسب است.