دسترسی عمومی به سامانه مقررات تجاری به منظور تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به قوانین، مقررات و ضوابط مرتبط با تجارت خارجی و ارتقای شفافیت و آگاهی‌بخشی در این حوزه از سوی دبیرخانه شورای عالی صادرات سازمان توسعه تجارت ایران فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما با اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، به منظور تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به قوانین، مقررات و ضوابط مرتبط با تجارت خارجی و ارتقای شفافیت و آگاهی‌بخشی در این حوزه، کلیه بخشنامه‌ها، مقررات و ضوابط مرتبط با تجارت خارجی بطور مستمر در سامانه مقررات تجاری به نشانی http://crs.ntsw.ir بارگذاری و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

گفتنی است، دسترسی به اطلاعات و اسناد منتشر شده در سامانه مذکور برای کلیه کاربران، بدون محدودیت و به‌صورت آزاد فراهم شده است.