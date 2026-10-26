به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خفر گفت: همزمان با ایام فاطمیه، بیست‌ و دومین دوره یادمان «یاس کبود» از هفتم تا ۲۲ آبان‌ماه در روستای فتح آباد این شهرستان برگزار می‌شود.

یادمان «یاس کبود» ۲۲ سال است که در ایام فاطمیه به همت بچه‌های مسجد و اهالی روستا برپا می‌شود؛ رویدادی که در کنار بازخوانی بخش‌هایی از تاریخ اسلام و روایت مظلومیت حضرت فاطمه زهرا (س)، فرصتی برای پاسداشت سنت‌های مذهبی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری منطقه فراهم کرده است.

علی‌اصغر طاهری باب‌اناری افزود: یادمان «یاس کبود» نمونه‌ای از پیوند میان میراث تاریخی و معنوی است که تداوم برگزاری آن زمینه پاسداشت ارزش‌های دینی و فرهنگی و تقویت پیوند نسل‌های مختلف با هویت بومی را فراهم می‌کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان خفر بیان کرد: این یادمان فرصتی برای معرفی هویت فرهنگی شهرستان خفر و برجسته‌سازی ظرفیت‌های آن در حوزه گردشگری فرهنگی و مذهبی به شمار می‌رود.

این آیین که در سال ۱۴۰۲ در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است، در زمره ۱۵ آیین عزاداری استان فارس قرار دارد که به عنوان میراث ملی به رسمیت شناخته شده‌ است.