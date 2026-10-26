به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روابط عمومی سازمان بهزیستی اعلام کرد: متقاضیان می‌توانند از امروز دوشنبه ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ تا روز جمعه ۱۴۰۵/۰۸/۰۸، نسبت به ثبت‌نام یا اصلاح اطلاعات خود اقدام کنند.



این فرآیند صرفاً از طریق سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی اعلام شده، امکان‌پذیر است.



با توجه به محدودیت زمانی، از متقاضیان درخواست می‌شود برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، در بازه زمانی اعلام‌شده نسبت به تکمیل مراحل ثبت‌نام اقدام نمایند.