جمعی از دانش‌آموزان مدارس خرمشهر با حضور در گلزار شهدای این شهرستان، ضمن غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز را گرامی داشتند و آرمان های آنان عهدی دوباره بستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ جمعی از دانش‌آموزان مدارس خرمشهر در مراسمی با حضور در گلزار شهدای این شهر، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز را گرامی داشتند و با آرمان‌ها و ارزش‌های آنان تجدید پیمان کردند.

در این مراسم، دانش‌آموزان با غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، یاد و خاطره دانش‌آموزانی را که در راه دفاع از میهن جان خود را فدا کردند، زنده نگه داشتند.

اجرای نمایش با محوریت تبیین زندگی، ایثار و فداکاری‌های شهدای دانش‌آموز، از دیگر برنامه‌های این آیین بود که با هدف آشنایی بیشتر نسل نوجوان با نقش و جایگاه دانش‌آموزان شهید و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده اجرا شد.

برگزارکنندگان این مراسم تلاش کردند با استفاده از برنامه‌های فرهنگی و هنری، زمینه آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با رشادت‌ها و فداکاری‌های هم‌نسلان شهید خود را فراهم کنند و اهمیت پاسداشت یاد و خاطره شهدا را برای نسل امروز یادآور شوند.

این مراسم با همکاری بسیج دانش‌آموزی، اداره آموزش و پرورش، بنیاد شهید و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرمشهر برگزار شد.