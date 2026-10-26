

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با اعلام این خبر افزود: ساعت ۱۳:۲۱ امروز دوشنبه، چهارم آبان ماه حادثه انفجار منزل مسکونی در محله جعفرآباد کرمانشاه به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام شد.

سعید قادری اضافه کرد: بلافاصله ۱۲ آتش نشان از نزدیکترین ایستگاه ها با چهار دستگاه خودرو امدادی به محل اعزام شد.

قادری ادامه داد: با حضور امدادگران سازمان آتش نشانی در محل و بررسی محل، مشخص گردید که ساختمان مسکونی بصورت کامل تخریب و به بیش از هشت خانه آسیب وارد شده که بلافاصله درخواست تیم زنده یاب هلال احمر نیز داده شد. قادری در پایان اضافه کرد: در این حادثه ده نفر مصدوم شدند که توسط پرسنل اورژانس به مراکز درمانی اعزام شدند و تا پایان آوار برداری سازمان آتش نشانی در محل حضور خواهد داشت.

علت این حادثه در حال بررسی است.